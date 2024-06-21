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Авиация ЦАХАЛ атаковала три форпоста «Хезболлы» в Ливане

Ракетные удары израильской авиации настигли пограничные районы соседнего государства Ливана, где находились форпосты «Хезболлы».
Марина Крижановская 2024-06-21 23:42:30
© Фото: Ali Hashisho, XinHua Globallookpress

Израильская авиация нанесла ракетные удары по южному Ливану, в частности, по трем форпостам ливанской шиитской вооруженной группировки «Хезболла», которыми являются пограничные районы.

Военно-воздушные силы Израиля ударили по западной части населенного пункта Мейс-эль-Джебель, где располагался, как сообщил телеканал Al Manar, военный объект.

Кроме этого, израильтяне произвели два налета на поселки Талуса и Эт-Тейби. Сообщается о погибших и получивших ранения людях. К месту ЧП отправились пожарные и медики.

Как сообщалось 19 июня, Израиль и Ливан обменялись ударами: ЦАХАЛ атаковал с воздуха объекты шиитской группировки, а те за час выпустили 15 ракет по израильской территории.

Еще ранее, 18 июня, во время оперативного совещания ЦАХАЛ утвердил планы боевых действий на «северной арене» в Ливане. «Сверить часы» относительно «северной арены» боевых действий, то есть Ливана, собрались генерал-майор Ори Гордин - командующий Северным командованием и генерал-майор Одед Басюк - начальник оперативного управления (J3).

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары #ввс израиля #форпосты
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