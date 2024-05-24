Нетаньяху выступит с речью в Конгрессе США

В Конгрессе США в ближайшее время выступит с речью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

«В ближайшее время мы примем премьер-министра Нетаньяху в Капитолии на совместном заседании Конгресса», - цитирует его РИА Новости.

Джонсон подчеркнул, что это покажет мощную поддержку Израиля со стороны Штатов «в этот трудный период». Когда именно Нетаньяху выступит в Конгрессе, пока не сообщается.

Ранее МУС объявил, что намерен добиться ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта в связи с военными преступлениями в Газе. США, однако, ответили, что не видят геноцида в действиях ЦАХАЛ. Мнения западных политиков разделились.