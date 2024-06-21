МИД Израиля вызвал посла Армении для строгого выговора

МИД Израиля вызвал посла Армении на беседу после принятия решения Ереваном о признании Палестины независимым государством. Об этом сообщила пресс-служба израильского ведомства.

«Вследствие признания Арменией палестинского государства Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в Израиле для объявления строгого выговора», - указано в заявлении.

Ранее власти Армении признали независимость Палестины. В МИД республики уточнили о необходимости первостепенного внимания со стороны мирового сообщества к ситуации в секторе Газа. Армения призвала ЦАХАЛ немедленно прекратить огонь.

Ранее МИД Израиля отозвал послов Норвегии и Ирландии после признания странами независимости Палестины. В ведомстве предупредили о таких же мерах в случае, если Испания примет решение признать Палестину независимым государством.