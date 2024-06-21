Армения признала Палестину как независимое государство. Об этом сообщили в МИД страны.

«Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД республики подчеркнули, что вопрос палестино-израильского конфликта требует первостепенного внимания со стороны мирового сообщества. Ереван также призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Норвегия, Испания и Ирландия признали Палестину суверенным государством. В свою очередь Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии, аргументировав это тем, что необходимо провести консультации. Кроме того, в израильском МИД заявили, что не позволят кому-либо нарушать суверенитет страны.