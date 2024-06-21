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Армения признала Палестину как независимое государство

Соответствующее заявление сделали в МИД страны.
Глеб Владовский 2024-06-21 10:29:00
© Фото: Boris Roessler, dpa, Globallookpress

Армения признала Палестину как независимое государство. Об этом сообщили в МИД страны.

«Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД республики подчеркнули, что вопрос палестино-израильского конфликта требует первостепенного внимания со стороны мирового сообщества. Ереван также призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа. 

Ранее сообщалось, что Норвегия, Испания и Ирландия признали Палестину суверенным государством. В свою очередь Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии, аргументировав это тем, что необходимо провести консультации. Кроме того, в израильском МИД заявили, что не позволят кому-либо нарушать суверенитет страны.

#Армения #палестина #МИД Армении #независимое государство
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