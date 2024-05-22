МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

Израильский МИД принял данное решение для проведения консультаций.
Глеб Владовский 2024-05-22 10:25:03
© Фото: Jorge Castellanos, Keystone Press Agency, Globallookpress

МИД Израиля поручил отозвать послов из Ирландии и Норвегии для проведения консультаций. Об этом сообщил в соцсетях глава ведомства Исраэль Кац.

Как подчеркнул дипломат, данное решение связано с признанием этими государствами Палестины как независимого государства.

«Я посылаю четкий и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность», - говорится в сообщении.

Кац также подчеркнул, что если Испания предпримет такой же шаг в отношении Палестины, то против нее будет предпринято аналогичное действие.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии, Ирландии и Испании признали Палестину как независимое государство. Решение вступит в силу 28 мая.

#Израиль #норвегия #Ирландия #палестина
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 