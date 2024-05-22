Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

МИД Израиля поручил отозвать послов из Ирландии и Норвегии для проведения консультаций. Об этом сообщил в соцсетях глава ведомства Исраэль Кац.

Как подчеркнул дипломат, данное решение связано с признанием этими государствами Палестины как независимого государства.

«Я посылаю четкий и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность», - говорится в сообщении.

Кац также подчеркнул, что если Испания предпримет такой же шаг в отношении Палестины, то против нее будет предпринято аналогичное действие.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии, Ирландии и Испании признали Палестину как независимое государство. Решение вступит в силу 28 мая.