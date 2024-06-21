МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Президент Санду заявила о первой межправительственной конференции для присоединения Молдавии к Евросоюзу.
Услада Дубинина 2024-06-21 12:23:06
© Фото: IMAGO, ARCHEOPIX, Globallookpress

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз, об этом глава республики сообщила в Facebook*. 

«Молдавия выполнила все рекомендации Европейской комиссии», - указано в аккаунте Санду.

Первая межправительственная конференции для принятия решения о присоединении Молдавии к ЕС состоится в конце июня, уточнила президент. По данным АFP, Евросоюз утвердил дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество - это 25 июня.

Ранее экс-глава страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что Санду готовит Молдавию к войне. Он также предупредил, что в стране могут вспыхнуть массовые протесты из-за несогласия с итогами выборов главы республики.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#в стране и мире #Молдавия #Додон #евросоюз #Майя Санду
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 