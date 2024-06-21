Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз, об этом глава республики сообщила в Facebook*.

«Молдавия выполнила все рекомендации Европейской комиссии», - указано в аккаунте Санду.

Первая межправительственная конференции для принятия решения о присоединении Молдавии к ЕС состоится в конце июня, уточнила президент. По данным АFP, Евросоюз утвердил дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество - это 25 июня.

Ранее экс-глава страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что Санду готовит Молдавию к войне. Он также предупредил, что в стране могут вспыхнуть массовые протесты из-за несогласия с итогами выборов главы республики.

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