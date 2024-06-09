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Додон заявил о ведущих Молдавию к войне действиях Санду

Бывший президент Молдавии отметил, что нынешяя глава республики доведет страну до положения Украины.
Мария Зайцева 2024-06-09 01:58:19
© Фото: Kremlin Pool ZUMAPRESS.com Globallookpress

Президент Молдавии Майя Санду готовит республику к войне, заявил экс-глава страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью ТАСС во время ПМЭФ.

Он заявил, что Санду в последние полтора года готовится к войне: проводит учения с солдатами НАТО на территории нейтральной Молдавии, в аэропортах страны приземляются американские самолеты, перевозятся закрытые грузы в Румыию и из НАТО в Украину.

Додон отметил, что нынешний президент увеличила бюджет министерства обороны страны в четыре раза, закупает радары и оружие, созывает в военкоматы резервистов.

«Вот все эти элементы показывают, что Майя Санду и ее кураторы готовят Молдову к войне», - дополнил экс-президент.

Он заявил, что действия Санду вызывают беспокойство и выразил надежду, что другой президент станет гарантией мира. Игорь Додон заключил, что Молдавия может дойти до нынешнего положения Украины.

Ранее МИД РФ заявил, что Санду оставила темное пятно в истории Молдавии.

#в стране и мире #Молдавия #пмэф #Игорь Додон #Майя Санду
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