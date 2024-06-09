Додон допустил риск протестов в Молдавии после выборов президента

В Молдавии могут вспыхнуть массовые протесты после выборов президента страны. Такое мнение выразил экс-президент республики Игорь Додон.

По его словам, местные власти решили перенять не самый лучший опыт стран-соседей, приняв новый закон, позволяющий отдавать свой голос по почте.

«Причем дали право голосования по почте не всем гражданам Молдовы, независимо от того, где они находятся, а дали это право только жителям Молдовы, которые находятся в Соединенных Штатах и Канаде», - отметил политик.

Додон добавил, что таким образом Запад попытается помочь Майе Санду, что, по его мнению, антиконституционно.

«И я не исключаю вероятность проведения серьезных протестов», - заключил политик.

Ранее экс-президент Молдавии заявил, что Санду готовит республику к войне.