Додон допустил риск протестов в Молдавии после выборов президента

В Молдавии могут вспыхнуть массовые протесты после выборов президента страны. Такое мнение выразил экс-президент республики Игорь Додон.
По его словам, местные власти решили перенять не самый лучший опыт стран-соседей, приняв новый закон, позволяющий отдавать свой голос по почте.
«Причем дали право голосования по почте не всем гражданам Молдовы, независимо от того, где они находятся, а дали это право только жителям Молдовы, которые находятся в Соединенных Штатах и Канаде», - отметил политик.
Додон добавил, что таким образом Запад попытается помочь Майе Санду, что, по его мнению, антиконституционно.
«И я не исключаю вероятность проведения серьезных протестов», - заключил политик.
Ранее экс-президент Молдавии заявил, что Санду готовит республику к войне.
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