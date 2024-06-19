Путин: договор между РФ и КНДР включает взаимную помощь в случае агрессии

Подписанный между Россией и КНДР договор включает в себя взаимопомощь в случае, если против одного из участников соглашения будет проявлена агрессия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», - подчеркнул глава государства.

По его словам, поводом для подписания документа стали заявления со стороны США и стран НАТО о поставках дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории РФ.

«Это не только заявление, это уже происходит», - добавил российский лидер.

Напомним, что Путин в ходе открытых переговоров с Ким Чен Ыном отметил, что новый договор ляжет в основу отношений между КНДР и РФ.