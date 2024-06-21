Орбан: НАТО создаст военную миссию на Украине

НАТО планирует создать на Украине свою военную миссию. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, Будапешт не будет в ней принимать участие.

«Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда», - рассказал он в интервью радио Kossuth.

При этом, Орбан добавил, что «машиниста убедить не удалось». Теперь единственный, кто сможет это сделать, то это Трамп в случае его возвращения в овальный кабинет.

Ранее сообщалось, что в НАТО начались переговоры по приведению ядерного оружия в режим боевой готовности. В свою очередь в Кремле заявили, что подобные решения лишь усиливают напряженность.