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В Кремле дали оценку словам Столтенберга о приведении ЯО к боеготовности

По словам спикера Кремля, заявления генсека НАТО нагнетают напряженность.
Глеб Владовский 2024-06-17 12:33:40
© Фото: dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о начале переговоров о приведении ядерного оружия в боеготовность не укладываются в слова принятой в Швейцарии декларации.

«Где как раз таки тоже упоминается недопустимость такой риторики», - подчеркнул спикер Кремля.

По его словам, заявления генсека альянса в очередной раз только нагнетают напряженность.

Напомним, что Столтенберг заявил о начале переговоров о приведении ядерного оружия в боевую готовность. Кроме того, генсек блока отверг мирные инициативы Путина по урегулированию конфликта.

#в стране и мире #НАТО #ядерное оружие #Йенс Столтенберг #Дмитрий Песков
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