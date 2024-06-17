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В НАТО начались дискуссии по приведению ЯО в состояние боеготовности

Столтенберг сообщил о проведении в Североатлантическом альянсе переговоров о приведении в рабочее состояние ядерного оружия.
Марина Крижановская 2024-06-17 02:43:30
© Фото: Максим Дурнев, РИА Новости

В НАТО ведутся дискуссии о приведении ядерных боеголовок альянса в состояние готовности. е вдаваясь в подробности, об этом сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Он не стал раскрывать информацию, о каком количестве оружия идет речь. По словам Столтенберга, открытость в этом вопросе позволяет направить прямой сигнал, что НАТО - ядерный альянс.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам», - приводит его слова ТАСС со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph, которому генсек дал интервью.

Кроме того, Столтенберг заявил, что целью Североатлантического альянса является якобы отсутствие в мире ядерного оружия, но блок НАТО будет ядерным до тех пор, пока в мировом сообществе, «где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО - нет», назвав это «опасным миром».

Как стало известно 12 июня, генсек НАТО заявлял, что поставки оружия Киеву станут обязательными для стран-членов альянса. Двумя днями позднее он отверг мирные предложения президента РФ Владимира Путина, отметив, что военный блок будет продолжать поддерживать Украину.

#в стране и мире #НАТО #ядерное оружие #Йенс Столтенберг #состояние боеготовности
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