Кабмин РФ снизил порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог с 80% до 60%, об этом сообщает кабмин.

«Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%», - указано на сайте ведомства.

Решение о смягчении требования принято в результате стабилизации курса национальной валюты и достижения определенного уровня ликвидности, уточнили в правительстве.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки для 43 групп компаний. Документ имел срок действия с октября 2023 года по апрель 2024 года. В январе в правительстве предложили продлить временные меры с учетом их эффективности.