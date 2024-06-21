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Кабмин РФ снизил порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Экспортеры будут перечислять 60% на спецсчета от продажи валютной выручки.
Услада Дубинина 2024-06-21 10:59:55
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог с 80% до 60%, об этом сообщает кабмин.

«Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%», - указано на сайте ведомства.

Решение о смягчении требования принято в результате стабилизации курса национальной валюты и достижения определенного уровня ликвидности, уточнили в правительстве.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки для 43 групп компаний. Документ имел срок действия с октября 2023 года по апрель 2024 года. В январе в правительстве предложили продлить временные меры с учетом их эффективности.

#валюта #правительство РФ #выручка #экспортеры
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