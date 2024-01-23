Кабмин России поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

В правительстве положительно оценили эффективность от обязательной продажи об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортерами страны. Данный указ действует с октября 2023 года и заканчивается 30 апреля 2024 года. Однако за положительную результативность кабмин предложил продлить программу до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Введенные меры помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну», - отметил Андрей Белоусов.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, который делает обязательной для некоторых экспортеров репатриацию и продажу валютной выручки. Под действие документа попадают 43 группы компаний из химической и лесной промышленности, топливно-энергетического комплекса, зернового хозяйства и металлургии. По итогам ноября текущего года чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться к 100% выручки.