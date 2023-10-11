В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал указ о продаже российскими экспортерами валютной выручки

Ирина Елагина
22:37 11.10.2023
Документ затрагивает сферу ВЭД, обязательные продажи валюты будет отслеживать Росфинмониторинг.
Путин подписал указ о продаже российскими экспортерами валютной выручки
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press
Читайте нас на:

В России обязали ряд крупных экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 11 октября.

Как сообщает пресс-служба Кремля, речь идет о конкретном перечне экспортеров.

«Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он пояснил, что правительство РФ установит дату, с которой экспортерам нужно будет зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и затем продавать ее на внутреннем рынке.

Какую часть валютной выручки предстоит продавать, установит правительство РФ.

«Процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России», - добавил Песков.

Обязательные продажи валюты поручили отслеживать специалистам Росфинмониторинга.

По данным РИА Новости, указ о касается российских экспортеров в сфере энергетики, металлургии, химии, леса и зерна - это порядка 40 групп компаний.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:51 В стране и мире
Видео
Путин назвал провалом политику США на Ближнем Востоке
15:53 В стране и мире
Единственная электростанция в Газе вышла из строя
17:09 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Россия «уже не рухнет»
14:55 В стране и мире
Видео
Путин предложил дать участникам СВО и инвалидам субсидии на газификацию
14:27 В стране и мире
Видео
МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю в районе Авдеевки
Популярное
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.