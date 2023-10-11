Путин подписал указ о продаже российскими экспортерами валютной выручки

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В России обязали ряд крупных экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 11 октября.

Как сообщает пресс-служба Кремля, речь идет о конкретном перечне экспортеров.

«Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он пояснил, что правительство РФ установит дату, с которой экспортерам нужно будет зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и затем продавать ее на внутреннем рынке.

Какую часть валютной выручки предстоит продавать, установит правительство РФ.

«Процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России», - добавил Песков.

Обязательные продажи валюты поручили отслеживать специалистам Росфинмониторинга.

По данным РИА Новости, указ о касается российских экспортеров в сфере энергетики, металлургии, химии, леса и зерна - это порядка 40 групп компаний.