Появились кадры подготовки Вьетнама к визиту Путина

Театр на воде в Ханое «Тханг Лонг» устраивает по три представления в день, но поток посетителей не иссекает.

«Секрет популярности нашего театра в том, что зрители получают фактически полное представление о нравах и обычаях севера Вьетнама. Все куклы выполнены из дерева, и актеры управляют ими, также находясь в воде при помощи длинных бамбуковых палочек», - рассказал заместитель директора Театра кукол на воде Муэлько Ву.

На центральной площади Бадинь сразу после Второй Мировой была провозглашена независимость Вьетнама. Там находится усыпальница первого лидера независимого Вьетнама Хо Ши Мина, портреты которого здесь повсюду. Это место обязательно к посещению в программе визита всех глав зарубежных делегаций.

На памятнике Ленину имя вождя написано через дефис, так более привычно на вьетнамском. Вьетнам, как говорили раньше, страна социалистического лагеря. Но коммунистическая партия в нем во главе и сегодня.

Сейчас во Вьетнаме одна из самых быстрорастущих экономик мира. Благоприятный инвестиционный климат и дешевая рабочая сила — два главных фактора, почему всемирно известные производители электроники и спортивной одежды и обуви переносят сюда производства из других стран Юго-Восточной Азии.

«Привлекает грамотная рабочая сила. Во Вьетнаме обязательно среднее образование и обучение не занимает много времени», - рассказал торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов.

Со своей стороны Россия поставляет на экспорт почти половину всей продаваемой за рубеж свинины. Стоит задача нарастить товарооборот до десяти миллиардов долларов, а также возобновить прямое авиасообщение. Два рейса из Москвы в Хошимин и из Иркутска в Ханой — слишком мало, чтобы вернуться к прежним показателям 600 тысяч туристов в год.

Для ощущения колорита Вьетнама приезжают в Старый квартал, еще называемый районом Тридцати шести улиц. Они существуют там на протяжении столетий и свои исторические названия получили в честь того или иного материала.

Важнейшим аспектом отношений России и Вьетнама стали гуманитарные связи. Ли Вьет Кхань в числе других шести студентов был выбран для обучения в российском университете имени Сеченова. С тех пор он в свои 30 лет проводит операции в крупнейшем во Вьетнаме хирургическом центре. По его словам, в России ему дали основу основ.

Ранее Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за позицию по украинскому кризису.