Путин: ВС РФ готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине

Российские военнослужащие готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

«Наши военные ко всем возможным развитиям ситуации (на Украине - Прим. ред.) готовятся», - сказал Путин.

Глава государства на встрече с журналистами также заявил, что переговоры с Украиной могут начаться хоть завтра. При этом российский лидер отметил, что РФ будет исходить из текущей ситуации.

Владимир Путин сегодня провел встречу с президентом Вьетнама То Ламом. Президент России поблагодарил народ Вьетнама за теплый прием.