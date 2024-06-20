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Путин: ВС РФ готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине

Президент РФ ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции во Вьетнаме.
Игнат Далакян 2024-06-20 20:08:32
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские военнослужащие готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

«Наши военные ко всем возможным развитиям ситуации (на Украине - Прим. ред.) готовятся», - сказал Путин.

Глава государства на встрече с журналистами также заявил, что переговоры с Украиной могут начаться хоть завтра. При этом российский лидер отметил, что РФ будет исходить из текущей ситуации.

Владимир Путин сегодня провел встречу с президентом Вьетнама То Ламом. Президент России поблагодарил народ Вьетнама за теплый прием.

#в стране и мире #ВС РФ #Вьетнам #военнослужащие #Владимир Путин
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