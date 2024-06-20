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Путин поблагодарил народ Вьетнама за теплый прием

Российский лидер отметил, что в ходе переговоров главы обоих государств подписали ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах.
Глеб Владовский 2024-06-20 11:47:25
© Фото: Владимир Смирнов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Вьетнама То Лама, ряд высокопоставленных деятелей и народ страны за оказанный теплый прием.

«Когда говорю - теплый (прием. - Прим. ред.), имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что обе страны объединены «страницами общей истории». Кроме того, в ходе переговоров лидеры двух государств подписали ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях.

Путин отметил, что и Россия, и Вьетнам обладают возможностями для сотрудничества в возобновляемой энергетике. Кроме того, обе страны активнее переходят на расчеты в нацвалютах, а также наблюдается рост поставок агропродукции.

Напомним, что 19 июня Путин прибыл с государственным визитом из КНДР во Вьетнам. «Звезда» публиковала кадры подготовки к встрече российского лидера у президентского дворца в Ханое.

#Вьетнам #Владимир Путин #Ханой #то лам
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