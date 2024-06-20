Число погибших во время паломничества в Мекке россиян возросло до пяти

Стало известно о гибели россиянки во время паломничества в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось еще о четырех погибших россиянах.

В хадж-миссии России пояснили, что четверо погибших были из Дагестана, еще одна - из Московской области. Также сообщается, что только двое из умерших зарегистрировались как паломники.

«Лишь двое из них были зарегистрированы как паломники, остальные - туристы-паломники совершали обряды нелегально, без хадж-визы», - передает РИА Новости.

Согласно сообщению, один погибший - мужчина 1955 года рождения - скончался от сердечной недостаточности, еще две паломницы 1955 и 1956 годов рождения умерли из-за того, что им пришлось пройти несколько десятков километров, причина смерти еще двоих, в том числе паломника 1961 года рождения, неизвестна.

Ранее сообщалось, что среди погибших в Саудовской Аравии паломников-мусульман было четверо граждан России. Всех их похоронят в Мекке. На данный момент известно о гибели во время хаджа более 550 человек.