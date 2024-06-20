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Вьетнам проявляет интерес к военно-техническому сотрудничеству с РФ

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Россия готова оказывать посильную помощь.
Тимур Шерзад 2024-06-20 10:49:55
© Фото: Vna, ZUMAPRESS, Globallookpress

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Вьетнам проявляет интерес к военно-техническому сотрудничеству с Россией. 

«Вьетнамские партнеры заинтересованы и в развитии сотрудничества в авиационной сфере, и в судостроении - морская держава. Естественно, заинтересованы в усилении своих военно-морских сил», - отметил Шугаев.

Дмитрий Шугаев добавил, что Россия при этом готова оказать посильную помощь. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР. Кроме этого, согласно подписанному между двумя странами договору, речь идет и о взаимной помощи в случае внешней агрессии против одной из сторон.

#ОПК #Россия #ВМФ #Вьетнам #военно-техническое сотрудничество
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