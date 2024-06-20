Вашингтон намерен в скором времени закрыть «проект Зеленский» от бесполезности, об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти», - сообщили в СВР.

Ведомство уточнило, что в данной ситуации заявления Зеленского о желании о «поставить Россию на колени» являются особенно комичными.

Напомним, что полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. Президент России Владимир Путин напомнил о 111 статье Конституции Украины, в которой указано о передаче полномочий верховной власти спикеру парламента. Путин уточнил, что выборы на Украине могли бы состояться, но при условии отмены закона о военном положении. Ранее Зеленский заявил, что выборы на данный момент «несвоевременны».