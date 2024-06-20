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В СВР заявили о намерениях США закрыть «проект Зеленский»

Зеленский окончательно утратил самостоятельность, сообщили в Службе внешней разведки.
Услада Дубинина 2024-06-20 10:11:43
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вашингтон намерен в скором времени закрыть «проект Зеленский» от бесполезности, об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти», - сообщили в СВР.

Ведомство уточнило, что в данной ситуации заявления Зеленского о желании о «поставить Россию на колени» являются особенно комичными. 

Напомним, что полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. Президент России Владимир Путин напомнил о 111 статье Конституции Украины, в которой указано о передаче полномочий верховной власти спикеру парламента. Путин уточнил, что выборы на Украине могли бы состояться, но при условии отмены закона о военном положении. Ранее Зеленский заявил, что выборы на данный момент «несвоевременны». 

#в стране и мире #Украина #сша #Выборы #СВР РФ
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