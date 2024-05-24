Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Об этом глава государства сообщил по итогам переговоров с Александром Лукашенко.

«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства - она закончилась», - сказал Путин.

Глава государства выразил мнение, что одна из запланированных конференций в Швейцарии по Украине необходима для подтверждения спонсорами киевского режима легитимности Зеленского.

«Эти "пиаровские" шаги не имеют значения для юридических документов», - подытожил президент России.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине отменили в текущем году, сославшись на военное положение в стране и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы на данный момент «несвоевременны».

Ранее Владимир Путин заявлял, что легитимность Зеленского имеет значение для Российской Федерации. По словам главы государства, только при наличии легитимной власти на Украине могут подписываться «судьбоносные документы».