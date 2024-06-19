Американцу Блэку обвинение запросило около пяти лет тюрьмы

Гособвинение попросило суд назначить гражданину США Гордону Блэку почти пять лет лишения свободы. В частности, речь идет о тюремном сроке 4 года и 8 месяцев.

Как сообщает корреспондент ТАСС, также обвинение попросило назначить арестованному уплату штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, 34-летнего американца обвиняют в бытовом криминале - похищении 200 тысяч рублей у женщины. Сержанта армии США задержали в российском портовом городе еще 2 мая этого года, Приморский краевой суд отправил его под стражу.

Сообщалось, что военный из США по интернету познакомился с женщиной из Владивостока. Переехав к ней жить, он через какое-то время начал ее избивать. Затем Блэк украл у нее деньги и алкоголь. 16 июня сообщалось, что свою вину американец признал.