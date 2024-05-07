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Суд во Владивостоке арестовал обвиняемого в краже солдата армии США

Американский военнослужащий будет находиться под стражей в течение двух месяцев.
Глеб Владовский 2024-05-07 08:30:56
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Приморский краевой суд отправил под стражу 34-летнего американского военнослужащего Гордона Блэка сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "Кража"», - цитируют заявление суда «Известия».

По данным издания, заседание суда по избранию меры пресечения американцу, укравшему у женщины 200 тысяч рублей, проходило 3 мая.

Напомним, что задержание американского военнослужащего во Владивостоке произошло 2 мая 2024 года. При этом уточняется, что речи о шпионаже или политике не идет.

#Владивосток #арест #Кража #солдат армии США
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