Задержанный во Владивостоке сержант армии США признал вину

Задержанный во Владивостоке американский военнослужащий признал вину и сотрудничает со следствием, передает ТАСС.

Напомним, что солдата ВС США задержали 2 мая 2024 года. 34-летнего Гордона Блэка отправили под стражу на два месяца. При этом уточняется, что речи о шпионаже или политике не идет. Гордон Блэк обвиняется в краже 200 тысяч рублей у женщины.

По информации «Известий», военный познакомился с женщиной из Владивостока по интернету. Он переехал к ней жить, но через какое-то время начал избивать. В конце концов, он украл у нее деньги и алкоголь, сообщает издание.

Задержанный «по обвинению в уголовном проступке», как выразилась официальный представитель Армии США Синтия О. Смит, был в Южной Корее в командировке, однако, не дожидаясь ее окончания, поехал в Россию. После командировки он должен был вернуться домой в Форт-Кавасос в Техасе.