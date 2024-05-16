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Задержанный во Владивостоке сержант армии США признал вину

Он обвиняется в бытовом криминале, речи о политике или о шпионаже нет. 34-летний Гордон Блэк обвиняется в краже 200 тысяч рублей у женщины.
Ирина Егорова 2024-05-16 05:29:26
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Задержанный во Владивостоке американский военнослужащий признал вину и сотрудничает со следствием, передает ТАСС.

Напомним, что солдата ВС США задержали 2 мая 2024 года. 34-летнего Гордона Блэка  отправили под стражу на два месяца. При этом уточняется, что речи о шпионаже или политике не идет. Гордон Блэк обвиняется в краже 200 тысяч рублей у женщины.

По информации «Известий», военный познакомился с женщиной из Владивостока по интернету. Он переехал к ней жить, но через какое-то время начал избивать. В конце концов, он украл у нее деньги и алкоголь, сообщает издание.

Задержанный «по обвинению в уголовном проступке», как выразилась официальный представитель Армии США Синтия О. Смит, был в Южной Корее в командировке, однако, не дожидаясь ее окончания, поехал в Россию. После командировки он должен был вернуться домой в Форт-Кавасос в Техасе.

#в стране и мире #вс сша #арест #суд #следствие #вина #военнослужащий сша #гордон блэк
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