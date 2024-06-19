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Стало известно место прощания с погибшим военкором Цицаги

Прощание с корреспондентом Никитой Цицаги состоится в зале ЦКБ управления делами президента России.
Мария Зайцева 2024-06-19 20:33:48
© Фото: центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ

Прощание с военным корреспондентом Никитой Цицаги назначено на 22 июня в 10:00. Оно пройдет в зале ЦКБ управления делами президента России. Об этом сообщает NEWS.ru.

В сообщении уточняется, что аккредитация для прессы не требуется. Место изменилось в связи с решением семьи журналиста.

Никита Цицаги погиб 16 июня в результате удара ВСУ под Угледаром, в районе Никольского монастыря в Волновахском районе в ДНР. Он должен был делать репортаж с места событий.

МИД России потребовал от международных структур и организаций, в первую очередь ЮНЕСКО, осудить жестокое убийство военного корреспондента и назвал его смерть очередным жестоким убийством Киева.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #журналист #прощание #погибший #военкор
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