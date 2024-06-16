Журналист Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром

Военный корреспондент Никита Цицаги погиб в результате удара ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Журналист сотрудничал с несколькими российскими изданиями.

Цицаги погиб под Угледаром, в районе Никольского монастыря в Волновахском районе. Он собирался сделать оттуда репортаж. Это произошло при атаке дронов ВСУ, сообщили в News.ru.

Цицаги работал в зоне специальной военной операции в ДНР с 2022 года, готовил репортажи из Белгородской области.

13 июня съемочная группа НТВ попала под обстрел во время работы над репортажем под Горловкой в ДНР. Погиб оператор Валерий Кожин. Корреспондент Алексей Ивлиев был серьезно ранен и потерял руку.