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Журналист Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром

Корреспондент готовил репортаж в районе Никольского монастыря в Волновахском районе.
Владимир Рубанов 2024-06-16 12:18:44
© Фото: News.ru

Военный корреспондент Никита Цицаги погиб в результате удара ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Журналист сотрудничал с несколькими российскими изданиями.

Цицаги погиб под Угледаром, в районе Никольского монастыря в Волновахском районе. Он собирался сделать оттуда репортаж. Это произошло при атаке дронов ВСУ, сообщили в News.ru.

Цицаги работал в зоне специальной военной операции в ДНР с 2022 года, готовил репортажи из Белгородской области.

13 июня съемочная группа НТВ попала под обстрел во время работы над репортажем под Горловкой в ДНР. Погиб оператор Валерий Кожин. Корреспондент Алексей Ивлиев был серьезно ранен и потерял руку.

#Украина #ДНР #ВСУ #СМИ #гибель #журналисты #угледар #волновахский район
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