МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД назвал смерть журналиста Цицаги очередным жестоким убийством Киева

В воскресенье днем стало известно о смерти военкора Никиты Цицаги от удара ВСУ по Угледару, журналист готовил репортаж в районе Никольского монастыря. Он работал в ДНР с 2022 года.
Елизавета Кондрикова 2024-06-16 20:57:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МИД РФ потребовал от международных структур и организаций, в первую очередь ЮНЕСКО, осудить жестокое убийство военного корреспондента News.ru Никиты Цицаги, который погиб при атаке ВСУ под Угледаром. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.  

«Жестокое убийство Н. Цицаги – еще одно тяжкое преступление бандеровского режима, на совести которого многочисленные жизни мирных граждан. Уверены, что виновные понесут заслуженное наказание», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Захарова также выразила соболезнования МИД РФ в адрес родственников и близких погибшего, а также напомнила о похожем случае смерти российского журналиста - трагедии, которая случилась с оператором НТВ Валерием Кожиным. Оба убийства произошли на этой неделе. 

Сегодня утром портал News.ru сообщил, что его корреспондент погиб при подготовке репортажа в районе Никольского монастыря в Волновахском районе. Цицаги работал в ДНР с 2022 года, готовил сюжеты из Белгородской области.

#Мария Захарова #МИД РФ #ЮНЕСКО #Корреспондент #обстрел всу #угледар
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 