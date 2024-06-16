МИД назвал смерть журналиста Цицаги очередным жестоким убийством Киева

МИД РФ потребовал от международных структур и организаций, в первую очередь ЮНЕСКО, осудить жестокое убийство военного корреспондента News.ru Никиты Цицаги, который погиб при атаке ВСУ под Угледаром. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«Жестокое убийство Н. Цицаги – еще одно тяжкое преступление бандеровского режима, на совести которого многочисленные жизни мирных граждан. Уверены, что виновные понесут заслуженное наказание», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Захарова также выразила соболезнования МИД РФ в адрес родственников и близких погибшего, а также напомнила о похожем случае смерти российского журналиста - трагедии, которая случилась с оператором НТВ Валерием Кожиным. Оба убийства произошли на этой неделе.

Сегодня утром портал News.ru сообщил, что его корреспондент погиб при подготовке репортажа в районе Никольского монастыря в Волновахском районе. Цицаги работал в ДНР с 2022 года, готовил сюжеты из Белгородской области.