Путин произнес тост за Ким Чен Ына и укрепление дружбы между РФ и КНДР

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику произнес тост за здоровье Ким Чен Ына и укрепление дружбы между РФ и КНДР.

До этого Путин вместе с Ким Чен Ыном почтили память советских воинов-освободителей Кореи, президент возложил венок к монументу «Освобождение». Лидеры стран также прогулялись в саду и посетили концерт, где прозвучали гимны двух стран и исполнялись военные песни.

По итогам встречи Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Президент России прилетел в Северную Корею 18 июня, в аэропорту Пхеньяна его встретил Ким Чен Ын. После визита в КНДР Владимир Путин отправится с государственным визитом во Вьетнам.