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Путин произнес тост за Ким Чен Ына и укрепление дружбы между РФ и КНДР

Насыщенная программа Владимира Путина в Пхеньяне завершилась обедом.
Мария Зайцева 2024-06-19 17:01:30
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику произнес тост за здоровье Ким Чен Ына и укрепление дружбы между РФ и КНДР.

До этого Путин вместе с Ким Чен Ыном почтили память советских воинов-освободителей Кореи, президент возложил венок к монументу «Освобождение». Лидеры стран также прогулялись в саду и посетили концерт, где прозвучали гимны двух стран и исполнялись военные песни.

По итогам встречи Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Президент России прилетел в Северную Корею 18 июня, в аэропорту Пхеньяна его встретил Ким Чен Ын. После визита в КНДР Владимир Путин отправится с государственным визитом во Вьетнам.

#Россия #в стране и мире #КНДР #Ким Чен Ын #Северная Корея #Владимир Путин #президент РФ
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