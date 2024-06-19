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Моисеев заявил, что США раздражает близость отряда кораблей Севфлота

Александр Моисеев отметил, что он ожидал эффекта, который произведет на Западе визит российских кораблей на Кубу.
2024-06-19 15:53:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил, что США раздражает визит отряда кораблей Северного флота на Кубу. Об этом он рассказал «Звезде» в кулуарах Международного военно-морского салона «Флот-2024».

«Близость отряда кораблей Северного флота текущего нашего оппонента раздражает», - отметил Моисеев. 

Он подчеркнул, что для ВМФ России такие заходы - очень важная составляющая. Александр Моисеев добавил, что флот был уверен в действиях своих сил, особенно учитывая поддержку со стороны дружественных кубинских коллег. 

Также адмирал добавил, что реакция Запада на заход российских кораблей на Кубу не стала для него чем-то неожиданным. 

Кроме этого, главком российского Военно-морского флота отметил, что ВМФ продолжит походы, подобные кубинскому.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВМФ России #Куба #Александр Моисеев #наш эксклюзив #военно-морской салон
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