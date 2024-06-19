Моисеев заявил, что США раздражает близость отряда кораблей Севфлота

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил, что США раздражает визит отряда кораблей Северного флота на Кубу. Об этом он рассказал «Звезде» в кулуарах Международного военно-морского салона «Флот-2024».

«Близость отряда кораблей Северного флота текущего нашего оппонента раздражает», - отметил Моисеев.

Он подчеркнул, что для ВМФ России такие заходы - очень важная составляющая. Александр Моисеев добавил, что флот был уверен в действиях своих сил, особенно учитывая поддержку со стороны дружественных кубинских коллег.

Также адмирал добавил, что реакция Запада на заход российских кораблей на Кубу не стала для него чем-то неожиданным.

Кроме этого, главком российского Военно-морского флота отметил, что ВМФ продолжит походы, подобные кубинскому.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.