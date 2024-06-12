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«Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань» зашли с визитом в порт Гаваны

Перед этим фрегат и атомный подводный ракетный крейсер завершили учение по применению высокоточного ракетного оружия.
2024-06-12 17:35:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отряд кораблей Северного флота в День России прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом, сообщает Минобороны России. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

В ближайшие несколько дней на Кубе наши экипажи поучаствуют в протокольных мероприятиях, отдохнут и посмотрят достопримечательности.

Перед этим разнородная тактическая корабельная ударная группа в составе фрегата «Адмирал Горшков» и подводной лодки проекта 885М «Казань» завершила учение в Атлантике, в котором отработала применение высокоточных ракет.

Корабли Северного флота совершили трансатлантический переход к месту проведения учения. Такой же переход в подводном положении совершил экипаж АПЛ «Казань». Фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Казань» являются носителями гиперзвуковых ракет «Циркон», крылатых ракет «Калибр» и противокорабельных ракет «Оникс».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны России #Куба #АПЛ «Казань» #Адмирал Горшков #Гавана #неофициальный визит
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