«Звезда» раскрыла преступную схему перевозки украинских беженцев в ЕС

Преступные структуры Украины зарабатывают миллионы, завозя через своих курьеров беженцев в страны Евросоюза. Об этом рассказал «Звезде» бывший польский судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт.

«Проблема с ростом мигрантов в Варшаве продолжается несколько лет, ситуация усугубилась после начала СВО. Около двух миллионов украинцев пересекли границу без документов... Многие курьеры ездят уже полгода и знают, где их может встретить полиция. В последнее время немцы начали возвращать мигрантов», - рассказал Шмидт.

Украинская мафия вербует курьеров через мессенджеры. Их задача - доставить беженцев, которых подбирают у границы, в указанную точку в Литве или Польше, откуда их доставят в Германию. Оплату курьер получают через банковские счета или криптокошелек, поэтому если курьера раскроют, то он не сможет рассказать, кто с ним связывался.

Корреспонденту «Звезды» удалось связаться с одним из нанимателей по объявлению и пройти собеседование на должность «курьера». Работнику вручают 200 евро на бензин и личные нужды, а полная оплата должна поступить уже после завершения заказа - за одного человека платят 800 долларов, за одну поездку можно взять пятерых. Один рейс, по словам нанимателя, занимает 5-7 часов, протяженность поездки - от 300 до 800 километров. При этом курьера сразу предупреждают - если их останавливает полиция, нужно делать вид, что вы просто взяли попутчиков.

«Работа не совсем легальна, но если будете слушать наши указания, все пройдет отлично. Если вас остановят, придерживаться версии того, что людей вы поймали попуткой», - написал наниматель.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что не удивлен фактом того, находящие на фронте украинцы обижены на своих соотечественников, которых «разбросало по миру». Он выразил мнение, что многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил поляки должны прикладывать, чтобы помогать Украине.