Польского экс-судью Томаша Шмидта нацпрокуратура Польши обвинила в шпионаже. Доказательная база отсутствует - шпион, по версии польских следователей, дает интервью российским и белорусским СМИ. Именно от журналистов Томаш и узнал о том, что он в международном розыске.

«Я знаю, в чем обвинила меня прокуратура, я слышал об этом, действительно у меня был доступ к секретным документам, но эти секретные документы необходимы были исключительно для моей работы, эти документы не заинтересовали бы ни российскую, ни белорусскую разведку», - рассказал Шмидт.

Доступ к секретным документам по статусу судье полагается. При этом карьера у Шмидта складывалась успешно: получил повышения при трех предыдущих президентах, занял пост судьи 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы.

«Мне кажется, то, что я имел доступ к тайным документам, было лишь причиной, чтобы польская власть меня обвинила в шпионаже. Это не происходит так, что я могу положить эти документы к себе в карман или куртку. Мы входим в комнату, тайное помещение, там нет возможности вынести документы. И памяти у меня такой нет, чтобы запомнить всю эту информацию», - рассказал Томаш.

И внезапно Томаш Шмидт - заграничный разведчик, агент иностранных спецслужб.

«Есть такие политики, но у них сразу проблемы начинаются, по ним начинают работать польские спецслужбы, как только они предлагают начать диалог с Лукашенко, с Путиным, сразу же их обвиняют в шпионаже», - сказал Шмидт.

Первым делом Шмидт подписал и отправил заявление об отставке. Рискуя быть арестованным, направился к польской территории в Минске - посольству. Планировал вручить консулу заявления в Минюст и на имя генпрокурора Польши, в которых указал, что его правительство нарушило ряд законов, но почтовый ящик кто-то закрыл и документы так и не приняли.

Опасно, как оказалось, и уведомлять польское общество о своей политической позиции. Шмидт настаивал, что Варшаве нужен диалог с Москвой и Минском. Начались анонимные звонки, угрозы расправой, «случайные» прохожие намекали Томашу на его судьбу. Едва экс-судья покинул Варшаву, премьер-министр Польши Дональд Туск созвал срочное заседание спецслужб на тему возможного российского и белорусского влияния в польском госаппарате, непрямым текстом намекая на дело Шмидта.

«Так работает псевдодемократия, я подал в отставку, приехал в Белоруссию, я имею на это право, я сказал о том, что думаю, я обычный человек, я сказал, что мы - славяне, белорусы, поляки - должны разговаривать между собой, и я стал угрозой, в Варшаве началась истерия. Если кто-то скажет что-то не вписывающееся в повестку польского правительства, то из него автоматически делают шпиона, готовят арест и в перспективе планируют избавиться от него. Лишь благодаря президенту Лукашенко я спас свою жизнь», - рассказал Шмидт.

В интервью было много откровенного - экс-судья уверяет, что втянуть Польшу в украинский конфликт планируют США и Вашингтон. И спецслужбы этих стран очень активно работают.

«Что я могу сказать про Туска? Премьер-министр пока что не желает прямого втягивания Польши в украинский конфликт, но на него оказывают давление и Вашингтон, и Лондон. Сломается ли он? Не знаю. Но под него копают, поднимают грязные дела, компроматы. Это серьезное дело», - рассказал Шмидт.

Подтвердил Томаш и то, что польских наемников неофициально перебрасывают в состав ВСУ. И о планах США объединить Киев и Варшаву - то, что называлось «унией», или единой конфедерацией, и обсуждалось еще на уровне экс-премьера Моравецкого. Ну и, наконец, о ядерных амбициях президента Анджея Дуды.

«Если речь идет о том, что затеял президент Анджей Дуда, то у него второй срок скоро заканчивается, он мечтает сделать себе карьеру с помощью американцев. Он не думает о пользе для поляков. Поэтому он и предложил, чтобы ядерное оружие было размещено на польской территории. И какая реакция у Вашингтона? Американцы сказали: "Господин президент, ну и где обещанное?"», - заявил Шмидт.

Второй президентский срок Дуды заканчивается в следующем году, и выдвигаться на пост президента он уже не сможет. Есть ли у Польши реальные альтернативы?

«Если не будет проблем, если меня не лишат польского гражданства, я бы с удовольствием выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Я бы начал диалог с Польшей, с Россией, потому что нужно работать на пользу и благо своей страны», - заявил Шмидт.

В случае если следствие продолжится, Томашу на родине грозит пожизненное заключение. Свое польское гражданство он все же хотел бы сохранить, но рассчитывает получить и Белорусское - в республике ему очень нравится. Он в восторге от Минска, теперь мечтает увидеть Москву и Петербург.