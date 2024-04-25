Находящихся в Польше беженцев призывного возраста могут передать Киеву

Варшава готова передать Киеву мужчин-беженцев призывного возраста. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине», - подчеркнул политик.

Он добавил, что не удивлен фактом того, что находящиеся на фронте украинцы оправдывают обиды на своих сверстников, которых «разбросало по миру».

При этом Косиняк-Камыш напомнил, что Польша и раньше предлагала Украине выявлять тех, кто подлежит военной службе и должен отправиться на фронт, передают Ведомости.

Ранее сообщалось, что военнообязанным украинцам от 18 до 60 лет не будут выдавать загранпаспорта за границей.