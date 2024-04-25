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Находящихся в Польше беженцев призывного возраста могут передать Киеву

По словам главы Минобороны страны Косиняк-Камыша, граждане страны недовольны находящимися в стране беженцами, при том, что постоянно слышат о важности оказания помощи Киеву.
Глеб Владовский 2024-04-25 06:55:46
© Фото: Artur Reszko Polska Agencja Prasowa Globallookpress

Варшава готова передать Киеву мужчин-беженцев призывного возраста. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине», - подчеркнул политик.

Он добавил, что не удивлен фактом того, что находящиеся на фронте украинцы оправдывают обиды на своих сверстников, которых «разбросало по миру».

При этом Косиняк-Камыш напомнил, что Польша и раньше предлагала Украине выявлять тех, кто подлежит военной службе и должен отправиться на фронт, передают Ведомости.

Ранее сообщалось, что военнообязанным украинцам от 18 до 60 лет не будут выдавать загранпаспорта за границей.

#в стране и мире #Польша #ВСУ #украинские беженцы
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