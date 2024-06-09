На севере Израиля начались пожары после атак со стороны Ливана

На севере Израиля начались пожары после предпринятой со стороны Ливана попытки нанести удар. Сначала израильская армия засекла два беспилотника, летевших со стороны арабской республики, которые упали около Голанских высот.

Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в 12:15 по местному времени (совпадает с московским) прозвучали сирены воздушной тревоги.

«Были идентифицированы два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся со стороны Ливана. Беспилотники упали в районе северных Голанских высот. В результате атак БПЛА в этом районе возникли пожары», - указали в пресс-службе ведомства.

К тушению пожара приступили пожарно-спасательные службы Израиля.

В 12:17 в северном Израиле прозвучала воздушная тревога уже по причине ракетного обстрела. Военнослужащие определили, что со стороны Ливана летели около десяти снарядов, упавшие на открытой местности в районе населенного пункта Заура. Это также вызвало пожар.

Отмечается, что ЦАХАЛ поразил источники пусков. Не сообщается, есть ли пострадавшие в результате атак.

С новым витком эскалации палестино-израильского конфликта удары по приграничным территориям Израиля происходят и со стороны Ливана. десять раз атаковала израильские позиции. Так, 1 июня вооруженная шиитская ливанская группировка «Хезболла» 10 раз обстреляла места дислокации ЦАХАЛ.