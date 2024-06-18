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Путин заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились

Президент Путин в своей статье для издания Северной Кореи написал о провалившихся всех попытках США сдержать и изолировать Россию.
Марина Крижановская 2024-06-18 01:07:04
© Фото: © Petrov Sergey news.ru Global Look Press

Стремление США и всего Запада изолировать Россию потерпели неудачу, несмотря на их старания. Такой вывод сделал президент Владимир Путин в своей статье для северокорейского издания «Нодон синмун» накануне государственного визита в КНДР.

Он отметил, что фиаско потерпели и попытки коллективного Запада сдержать развитие Российской Федерации. Вместо этого страна активно развивает промышленность и наращивает потенциал в экономической отрасли.

«Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились. Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру», - говорится в опубликованной статье Путина.

Вместе с этим, в своем материале российский лидер обратил внимание на поощрение Западом ударов киевского режима по территории РФ, чаще всего - по заранее известным мирным целям. Также, отметил Путин, неонацистский киевский режим продолжает получать от Запада всеобъемлющую поддержку, будь то деньгами, оружием и разведывательными данными, включая фактическое подталкивание к использованию современного западного оружия и техники для нанесения ударов по России.

Государственный визит Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику состоится 18-19 июня по приглашению председателя Государственного совета страны Ким Чен Ына.

Затем по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга Путин отправится во Вьетнам. Визит в социалистическую республику запланирован на 19-20 июня.

 

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