В разведке ФРГ сообщили, что террористы проникают в Европу через Украину

Террористы использовали территорию Украины для въезда своих сторонников в страны Запада. Об этом рассказал глава ведомства по охране конституции Германии, которое занимается внутренней разведкой, Томас Хальденванг.

«ИГПХ* удалось переправить своих сторонников в Западную Европу, предположительно, через волну беженцев с Украины», - цитирует РИА Новости его заявление на пресс-конференции, посвященной докладу ведомства за 2023 год.

Отмечается, что Германия вместе со своими европейскими коллегами пристально следят за данным процессом и предотвращают возможные теракты. По словам Хальденванга, террористическая группировка ИГПХ* сейчас является самой опасной среди схожих. В частности, в качестве подражания она рассматривает теракты в парижском театре «Батаклан» или метро Брюсселя.

Глава ведомства также рассказал, что террористы задействуют большое количество людей в подготовительных мероприятиях к терактам, и в каком-то из этапов органам безопасности удается «просунуть ногу в дверь». По словам главы МВД Нэнси Фезер, которая также присутствовала на конференции, сейчас в Германии находится около 27 тысяч последователей радикального исламизма.

«Угрозы могут исходить как от джихадистов-одиночек, так и от небольших групп», - сказал Хальденванг.

Он также не исключил масштабные скоординированные теракты, подобные недавнему теракту в Москве.

Напомним, крупный теракт произошел 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле». Погибли по меньшей мере 133 человека, более 140 пострадали. Президент России Владимир Путин заявил, что террористы двигались в сторону Украины. По словам главы государства, для них было подготовлено «окно» для перехода границы.

* «Исламское государство провинции Хорасан» (ИГПХ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.