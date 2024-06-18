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ВС РФ уничтожили две пусковые установки и РЛС украинского ЗРК С-300

Также российские войска смогли поразить склад военно-технического имущества врага с западной техникой и цех производства ударных беспилотников.
2024-06-18 13:15:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении радиолокационной станции и двух пусковых установок украинского комплекса С-300.  

Кроме этого, российское оборонное ведомство сообщило о поражении цеха производства украинских ударных беспилотных летательных аппаратов. 

Также удалось поразить склад военно-технического имущества, который принадлежал 44-й артиллерийской бригаде ВСУ. В МО РФ уточнили, что с него осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, которые поставили Киеву страны Запада. 

Еще Вооруженные силы России за сутки поразили скопления живой силы и техники неприятеля в 124 районах. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #с-300 #пусковые установки #радиолокационная станция #СВО
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