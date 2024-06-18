ВС РФ уничтожили две пусковые установки и РЛС украинского ЗРК С-300

Минобороны России заявило об уничтожении радиолокационной станции и двух пусковых установок украинского комплекса С-300.

Кроме этого, российское оборонное ведомство сообщило о поражении цеха производства украинских ударных беспилотных летательных аппаратов.

Также удалось поразить склад военно-технического имущества, который принадлежал 44-й артиллерийской бригаде ВСУ. В МО РФ уточнили, что с него осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, которые поставили Киеву страны Запада.

Еще Вооруженные силы России за сутки поразили скопления живой силы и техники неприятеля в 124 районах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.