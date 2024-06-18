Экипажи Су-25 уничтожили пехоту врага на Южно-Донецком направлении

Российская штурмовая авиация продолжает уничтожать живую силу неприятеля. В МО РФ сообщили, что экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Удар штурмовиков навели и скорректировали авианаводчики группировки войск «Восток». Целью стали опорные пункты противника и украинская пехота.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что боевая работа такого рода ведется парами штурмовиков - это позволяет летчикам прикрывать друг друга и увеличивает площадь поражения. При этом экипажи идут на сверхмалых высотах.

Для поражения неприятеля летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты. Применив их, экипажи выполнили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки. После этого самолеты вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М перепахал украинский опорный пункт неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.