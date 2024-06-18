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Экипажи Су-25 уничтожили пехоту врага на Южно-Донецком направлении

Ликвидировав живую силу, экипажи штурмовиков возвратились на аэродром вылета.
2024-06-18 10:48:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская штурмовая авиация продолжает уничтожать живую силу неприятеля. В МО РФ сообщили, что экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Удар штурмовиков навели и скорректировали авианаводчики группировки войск «Восток». Целью стали опорные пункты противника и украинская пехота. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что боевая работа такого рода ведется парами штурмовиков - это позволяет летчикам прикрывать друг друга и увеличивает площадь поражения. При этом экипажи идут на сверхмалых высотах. 

Для поражения неприятеля летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты. Применив их, экипажи выполнили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки. После этого самолеты вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М перепахал украинский опорный пункт неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Су-25 #авиаудар #штурмовая авиация #Южно-Донецкое направление
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