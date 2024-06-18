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Российские флаги и портреты Путина появились на улицах Пхеньяна

КНДР активно готовится встречать российского лидера.
Глеб Владовский 2024-06-18 10:21:14
© Фото: Zeng Tao, ZUMAPRESS, Globallookpress

Власти Пхеньяна развесили на улицах города флаги России и портреты президента РФ Владимира Путина. Так КНДР готовится встречать российского лидера.

Кроме того, в аэропорту, куда прибудет глава государства, подготовлена красная дорожка, передает Life.

Напомним, что 18 и 19 июня Путин посетит с официальным визитом Северную Корею. Ожидается, что в ходе своей поездки он проведет личную беседу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также возможно подписание соглашения о стратегическом партнерстве.

В состав российской делегации войдут Белоусов, Лавров, Мантуров, Новак и Борисов, которые смогут присоединиться к разговору глав государств по мере необходимости. 

#в стране и мире #Путин #КНДР #пхеньян #флаг РФ #рабочий визит
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