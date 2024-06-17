Небензя назвал преимущества членства Палестины в ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду Москвы, что в случае становления Палестины членом всемирной организации начнутся переговоры между палестинцами и израильтянами. По мнению Небензи, эти переговоры будут на равноправной основе.

Он также упомянул о вето, которое США наложили на резолюцию, рекомендовавшую Генеральной Ассамблее ООН принять Палестину в число членов, пообещав сделать точно также в случае повторного голосования.

Небензя отметил, что, по мнению американцев, переговоры о признании Палестины и ее членстве во всемирной организации необходимо решать с Израилем. Обо всем этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

«При этом сами же США "торпедировали" их, навязывая односторонние подходы в обход общепризнанной международно-правовой основы с одобренной международным сообществом формулой "двух государств". <...> Убеждены, что членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса на равноправной основе между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса», - рассказал он агентству.

В то же время с учетом все возрастающего количества жертв в секторе Газа из-за проводимой там Израилем операции позиция Вашингтона встречает все меньше понимания среди мирового сообщества.

По состоянию на конец апреля 2024 года Палестину признали государством 146 из 193 стран-членов ООН. В последнее время сразу несколько государств решили признать независимость Палестины. Среди них Норвегия, Испания, Ирландия, а также Словения.

Еще ряд стран - Финляндия, Португалия, Дания, Люксембург и Бельгия - могут заявить о своем признании палестинского государства.