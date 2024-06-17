МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя назвал преимущества членства Палестины в ООН

Небензя возложил надежды на членство Палестины в ООН в контексте переговоров с израильтянами.
Марина Крижановская 2024-06-17 04:37:48
© Фото: © Lev Radin Keystone Press Agency Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду Москвы, что в случае становления Палестины членом всемирной организации начнутся переговоры между палестинцами и израильтянами. По мнению Небензи, эти переговоры будут на равноправной основе.

Он также упомянул о вето, которое США наложили на резолюцию, рекомендовавшую Генеральной Ассамблее ООН принять Палестину в число членов, пообещав сделать точно также в случае повторного голосования.

Небензя отметил, что, по мнению американцев, переговоры о признании Палестины и ее членстве во всемирной организации необходимо решать с Израилем. Обо всем этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

«При этом сами же США "торпедировали" их, навязывая односторонние подходы в обход общепризнанной международно-правовой основы с одобренной международным сообществом формулой "двух государств". <...> Убеждены, что членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса на равноправной основе между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса», - рассказал он агентству.

В то же время с учетом все возрастающего количества жертв в секторе Газа из-за проводимой там Израилем операции позиция Вашингтона встречает все меньше понимания среди мирового сообщества.

По состоянию на конец апреля 2024 года Палестину признали государством 146 из 193 стран-членов ООН. В последнее время сразу несколько государств решили признать независимость Палестины. Среди них Норвегия, Испания, Ирландия, а также Словения.

Еще ряд стран - Финляндия, Португалия, Дания, Люксембург и Бельгия - могут заявить о своем признании палестинского государства.

#в стране и мире #сша #Израиль #переговоры #палестина #василий небензя #постпред рф в оон #членство в оон
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 