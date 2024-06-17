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Специалистов медслужбы наградили медалями за работу в зоне СВО

Александр Лапин поблагодарил фронтовых врачей и медсестер за стойкость, самоотверженность и профессионализм.
2024-06-17 06:45:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военным медикам, проявившим мужество и героизм в зоне СВО, вручили госнаграды. Медали «За спасение погибавших» получили специалисты медицинской службы тех подразделений, которые участвовали в боевых действиях на Харьковском направлении.

Награды вручал командующий группировкой войск «Север» Герой России Александр Лапин. Он поблагодарил врачей и медсестер за профессионализм, стойкость и самоотверженность. Торжественную церемонию приурочили ко Дню медицинского работника.

«Ваш подвиг бесценен. Он бесценен тем, что, если спас хоть одну человеческую жизнь, ты спас целый мир. Желаю сберечь себя и многих тех, кого вы спасаете на поле боя. Безусловно, ваш труд - он блистателен, и наш народ гордится вами», - отметил Александр Лапин.

Многие участники торжественной церемонии получили государственные награды впервые. Уроженка Белгорода, лейтенант медицинской службы Елена Павленко рассказала, что ей не раз приходилось эвакуировать не только российских военнослужащих, но и раненых боевиков ВСУ, а также мирное население.

«Клятва Гиппократа - она для всех. Для нет разницы - боец противника, мирный житель, наш боец. Мы оказываем помощь всем», - прокомментировала она.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил медработников России с профессиональным праздником. Он подчеркнул самоотверженность медиков и их готовность всегда прийти на помощь.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #награждение #медали #медики #медработники #СВО
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