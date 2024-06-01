FP: хуситы вынудили Запад задуматься об использовании Севморпути

Северный морской путь становится более привлекательным для компаний-грузоперевозчиков, пишет журнал Foreign Policy. Атаки мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» на суда в Красном море приводят к ненужным рискам и росту затрат на логистику.

Трафик в Красном море сократился почти на 60%. Стоимость страховки при прохождении Баб-эль-Мандебского пролива взлетела до небес для тех западных судов, которые решаются на это путешествие.

В Норвегии цены на страховку выросли в 100 раз с начала нападений хуситов в октябре 2023 года. Тарифы составили примерно 1% от стоимости каждого судна, рассказал Аудун Халворсен, директор департамента по чрезвычайным ситуациям Норвежской ассоциации судовладельцев. Эта страна обладает пятым по величине торговым флотом в мире и крупнейшим фондом взаимного страхования военных рисков.

Растущие издержки и страх попасть под удары хуситов побудили некоторых грузоотправителей рассматривать Арктику в качестве альтернативы, поскольку таяние льдов начинает открывать новые возможности на Северном морском пути.

Протяженность этого маршрута составляет около 8 000 миль между некоторыми частями Европы и Азии, по сравнению с примерно 13 000 милями маршрута по Суэцкому каналу. Возможность сократить расстояние на 5 000 миль означала бы гораздо меньше времени в пути - главный плюс в современном мире онлайн-торговли и доставки на следующий день.

На данный момент Китай договорился о значительной страховой скидке на транзит по Красному морю, несмотря на то что хуситы продолжают нападать на западных грузоотправителей. Но хроническая нестабильность на Ближнем Востоке только сделает арктические морские пути при всех их видимых опасностях более привлекательными для формирующейся глобальной сверхдержавы, пишет журнал.

Осенью прошлого года в Калининградскую область пришло первое судно из Китая через Северный морской путь. Контейнеровоз New New Polar Bear из Шанхая следовал в Санкт-Петербург.