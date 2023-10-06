Первое судно пришло в Калининградскую область через Севморпуть

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В Калининградскую область пришло первое судно, которое проследовало из Китая через Северный морской путь. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.

Контейнеровоз под названием New New Polar Bear вышел из Шанхая, по пути зашел в Архангельск, а пунктом его назначения является Санкт-Петербург.

Путь через СМП быстрее и дешевле для транспортных компаний, чем через Суэцкий канал, и в Москве рассчитывают, что он будет использоваться активнее.

Ранее вопросы развития Севморпути обсуждал с членами Совета безопасности РФ Владимир Путин. Грузопоток по этому маршруту в пять раз превысил рекордные показатели советского времени.