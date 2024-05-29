Хуситы атаковали греческое судно Laax в Красном море

Греческое судно Laax под флагом Маршалловых островов подверглось атаке йеменских хуситов в Красном море, в судно попали три ракеты, но оно смогло продолжить движение, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).

«Ни американские, ни коалиционные, ни торговые суда не сообщали о каких-либо повреждениях», - говорится в сообщении командования в X.

Уточняется, что инцидент произошел накануне между 12:05 и 13:40 (время Саны, совпадает с московским), всего хуситами были запущены пять ракет. Удар был нанесен хуситами из йеменского движения «Ансар Алла».

Отдельно в командовании сообщили о пяти сбитых беспилотников, которые были запущены с территории Йемена, контролируемой хуситами. По словам представителей СЕНТКОМ, беспилотники представляли угрозу торговым судам в Красном море.

Ранее под удар Йемена попало израильское судно Essex в Средиземном море, атака произошла на прошлой неделе. По словам мятежников, причиной атаки послужило нарушение запрета входа в порты Палестины.

Тогда же было атаковано еще одно судно греческой компании Yannis также в Красном море.