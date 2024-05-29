МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хуситы атаковали греческое судно Laax в Красном море

По данным СЕНТКОМ, в судно попали три ракеты, однако оно смогло продолжить движение.
Елизавета Кондрикова 2024-05-29 04:37:46
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK Globallookpress

Греческое судно Laax под флагом Маршалловых островов подверглось атаке йеменских хуситов в Красном море, в судно попали три ракеты, но оно смогло продолжить движение, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).

«Ни американские, ни коалиционные, ни торговые суда не сообщали о каких-либо повреждениях», - говорится в сообщении командования в X.

Уточняется, что инцидент произошел накануне между 12:05 и 13:40 (время Саны, совпадает с московским), всего хуситами были запущены пять ракет. Удар был нанесен хуситами из йеменского движения «Ансар Алла».

Отдельно в командовании сообщили о пяти сбитых беспилотников, которые были запущены с территории Йемена, контролируемой хуситами. По словам представителей СЕНТКОМ, беспилотники представляли угрозу торговым судам в Красном море.

Ранее под удар Йемена попало израильское судно Essex в Средиземном море, атака произошла на прошлой неделе. По словам мятежников, причиной атаки послужило нарушение запрета входа в порты Палестины.

Тогда же было атаковано еще одно судно греческой компании Yannis также в Красном море.

#Йемен #Греция #ракетный удар #красное море #йеменские хуситы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 