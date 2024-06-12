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Столтенберг: поставки оружия Киеву станут обязательными для стран НАТО

Как ожидается, государства - члены НАТО утвердят план по выделению Украине оружия на $40 млрд ежегодно.
Владимир Рубанов 2024-06-12 19:58:58
© Фото: nato.int

Поставки оружия Киеву станут обязательными для стран-членов НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.

Военную помощь будут координировать командные структуры под руководством генерала Критсофера Каволи, добавил генсек. Это командующий Объединенными силами НАТО в Европе и Европейским командованием США.

Столтенберг проводит пресс-конференцию накануне встречи министров обороны стран блока. На ней, как ожидается, государства - члены НАТО согласуют план по выделению Украине оружия на $40 млрд ежегодно.

Генсек НАТО отметил, что $40 млрд - это ежегодная стоимость военных поставок стран НАТО Украине с начала конфликта. Столтенберг выступил за то, чтобы предоставлять такой же уровень поддержки Киеву «столько, сколько потребуется».

Ранее генсек продвигал план создания фонда помощи Украине на $100 млрд за счет взносов стран, входящих в альянс. Но от него пришлось отказаться из-за неготовности союзников.

#Украина #НАТО #Саммит #Йенс Столтенберг #поставки оружия
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