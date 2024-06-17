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В ростовском СИЗО при обыске изъяли запрещенные предметы

В число изъятых запрещенных предметов у заключенных СИЗО-1 вошли средства мобильной связи и бытовые предметы.
Услада Дубинина 2024-06-17 11:16:33
© Фото: Федор Ларин, РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону несколько запрещенных предметов, об этом сообщает ТАСС.

«В ходе обыска был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, бытовые предметы». - заявил собеседник агентства.

В воскресенье утром в Ростове-на-Дону несколько заключенных взяли в заложники двух сотрудников следственного изолятора. После попытки провести переговоры силовики штурмом ликвидировали злоумышленников и освободили заложников. По факту захвата заложников в СИЗО возбуждено уголовное дело.

Росгвардия опубликовала кадры штурма в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Силовики спецподразделений Росгвардии штурмовали следственный изолятор совместно с бойцами подразделений регионального ГУФСИН России.

#в стране и мире #Ростов-на-Дону #СИЗО-1
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