В ростовском СИЗО при обыске изъяли запрещенные предметы

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону несколько запрещенных предметов, об этом сообщает ТАСС.

«В ходе обыска был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, бытовые предметы». - заявил собеседник агентства.

В воскресенье утром в Ростове-на-Дону несколько заключенных взяли в заложники двух сотрудников следственного изолятора. После попытки провести переговоры силовики штурмом ликвидировали злоумышленников и освободили заложников. По факту захвата заложников в СИЗО возбуждено уголовное дело.

Росгвардия опубликовала кадры штурма в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Силовики спецподразделений Росгвардии штурмовали следственный изолятор совместно с бойцами подразделений регионального ГУФСИН России.