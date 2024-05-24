Украинские летчики завершат обучение управлению F-16 в США в августе

Украинские летчики, которые еще проходят обучение управлению истребителями четвертого поколения F-16 в США, завершат программу в августе 2024 года. Об этом сообщил официальный представитель Нацгвардии в штате Аризона.

«Да, сейчас еще есть пилоты, которые проходят обучение. Все они должны завершить обучение в августе 2024 года», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США планируют выпустить в мае первых летчиков ВСУ, которых переобучили управлению F-16. Сами истребители, предположительно, Украине поставят Нидерланды.