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Нарышкин: следующие условия соглашения по Украине будут жестче и сложнее

Директор СВР России ответил на вопрос о последствиях отказа Киева от мирного предложения Путина.
Услада Дубинина 2024-06-17 12:03:16
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

При отказе от нового мирного предложения президента РФ Владимира Путина по Украине следующие условия соглашения будут изменены в худшую для Киева сторону. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.


«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», - заявил Нарышкин.

Ранее Владимир Путин сообщил, что озвучил для Киева еще одно «реальное» мирное предложение. Оно подразумевает закрепление за Украиной нейтрального и внеблокового статуса. Также Путин сообщил о необходимости вывода ВСУ из новых регионов РФ и снятия антироссийских санкций.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает мирное предложение Путина несерьезным. По его мнению, оно не обретет успеха. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан также сообщил, что настрой Москвы направлен на доминирование Украиной.

#в стране и мире #Украина #Сергей Нарышкин #свр россии
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