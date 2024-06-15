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Шольц посчитал предложение Путина по Украине несерьезным

По словам канцлера Германии, Украине нужен «справедливый и честный» мир, а предложение Владимира Путина не сработает.
Елизавета Кондрикова 2024-06-15 15:04:31
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur Global look press

Канцлер Германии Олаф Шольц посчитал, что предложение российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию украинского кризиса было сделано несерьезно, и оно не будет иметь успеха.

«Все знают, что это предложение не было сделано всерьез, но имело отношение к мирной конференции в Швейцарии», - сказал Шольц в эфире немецкого канала ZDF.

Об этом канцлер заявил, отвечая на вопрос, обсуждалась ли инициатива Путина на саммите «Большой семерки» в Италии, уточнило радио Sputnik. Немецкий лидер добавил, что Украине нужен «справедливый и честный» мир, а российское предложение «не сработает».

Напомним, мирная инициатива Путина включает в себя вывод украинских войск с новых территорий РФ, а также обеспечение нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.

#Россия #в стране и мире #Украина #Владимир Путин #ФРГ #Олаф Шольц #мирное урегулирование
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